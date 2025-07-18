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Главная Одесса В Одессе предотвратили теракт — планировали взорвать ТЦК

В Одессе предотвратили теракт — планировали взорвать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 10:03
В Одессе пытались взорвать здание ТЦК
Место задержания подозреваемой. Фото: Национальная полиция Украины

Агентка РФ пыталась взорвать здание ТЦК и СП в Одессе. Однако неподалеку от терцентра ее задержали правоохранители и изъяли взрывчатку, женщине грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Завербованная врагом женщина планировала заложить взрывное устройство в здание ТЦК и СП в момент наибольшего скопления людей. Правоохранители задержали её вблизи терцентра, когда она шла с рюкзаком, в котором находилась взрывчатка.

Сразу после задержания исполнительницы преступления, на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв: на месте происшествия работали специалисты управления взрывотехнической службы. Фигуранткой оказалась 53-летняя жительница другой области. Женщина, по прибытии в Одессу обследовала территорию вокруг объекта, указанного заказчиком, а затем получила от него координаты тайника со взрывчаткой и инструкции по ее использованию.

В Одессе пытались взорвать здание ТЦК — что известно - фото 1
Обезвреживание взрывчатки. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантке готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о подрыве авто в Одессе. А также о том, как в Киеве пытались убить военного.

теракт Одесса Новости Одессы ТЦК и СП взрывотехники
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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