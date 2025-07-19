Перевірка заброньованих працівників в Одесі: кого торкнеться

Хлопець дивиться у телефон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі починають перевіряти заброньованих працівників критичної інфраструктури. Рейди проведуть у різних районах і установах міста.

Таке розпорядження видав мер Одеси Геннадій Труханов.

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В Одесі перевірять заброньованих працівників

Йдеться про тих, хто має підтримувати безперебійне функціонування електропостачання, води, транспорту, медицини та інших життєво важливих сфер.

"Під час війни забезпечення міста життєво необхідними послугами — водопостачанням, електроенергією, медициною, транспортом та іншими базовими функціями — набуває особливого значення. Тому всі призначення мають бути прозорими, а ефективність кожного заброньованого працівника — підзвітною", — зазначив Геннадій Труханов.

Таке доручення мер Геннадій Труханов дав своїм заступникам, керівникам районів та профільним департаментам. Вони мають оцінити, наскільки виправданими були ці бронювання та чи сумлінно виконують свої обов’язки відповідні працівники.

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