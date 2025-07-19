Проверка забронированных работников в Одессе: кого коснется

В Одессе проверят тех, кто получил бронь от армии — подробности
В Одессе проверят забронированных работников критической инфраструктуры. Рейды проведут в разных районах и учреждениях города.
Такое распоряжение издал мэр Одессы Геннадий Труханов.
В Одессе проверят забронированных работников
Речь идет о тех, кто должен поддерживать бесперебойное функционирование электроснабжения, воды, транспорта, медицины и других жизненно важных сфер.
"Во время войны обеспечение города жизненно необходимыми услугами — водоснабжением, электроэнергией, медициной, транспортом и другими базовыми функциями — приобретает особое значение. Поэтому все назначения должны быть прозрачными, а эффективность каждого забронированного работника — подотчетной", — отметил Геннадий Труханов.
Такое поручение мэр Геннадий Труханов дал своим заместителям, руководителям районов и профильным департаментам. Они должны оценить, насколько оправданными были эти бронирования и добросовестно ли выполняют свои обязанности соответствующие работники.
Напомним, в Украине компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными. Также мы писали, кому из украинцев будут платить по 100 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!