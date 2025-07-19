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Главная Одесса В Одессе проверят тех, кто получил бронь от армии — подробности

В Одессе проверят тех, кто получил бронь от армии — подробности

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 14:16
Проверка забронированных работников в Одессе: кого коснется
Парень смотрит в телефон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе проверят забронированных работников критической инфраструктуры. Рейды проведут в разных районах и учреждениях города.

Такое распоряжение издал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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В Одессе проверят забронированных работников

Речь идет о тех, кто должен поддерживать бесперебойное функционирование электроснабжения, воды, транспорта, медицины и других жизненно важных сфер.

"Во время войны обеспечение города жизненно необходимыми услугами — водоснабжением, электроэнергией, медициной, транспортом и другими базовыми функциями — приобретает особое значение. Поэтому все назначения должны быть прозрачными, а эффективность каждого забронированного работника — подотчетной", — отметил Геннадий Труханов.

Такое поручение мэр Геннадий Труханов дал своим заместителям, руководителям районов и профильным департаментам. Они должны оценить, насколько оправданными были эти бронирования и добросовестно ли выполняют свои обязанности соответствующие работники.

Напомним, в Украине компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными. Также мы писали, кому из украинцев будут платить по 100 тыс. грн.

Одесса Одесская область Новости Одессы проверки бронирование війна
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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