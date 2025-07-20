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Главная Одесса Конфликт в Одессе с врачом и людьми в форме — комментарий ТЦК

Конфликт в Одессе с врачом и людьми в форме — комментарий ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 14:00
Инцидент с ТЦК в Одессе 19 июля: начата проверка
Люди в форме затаскивают мужчину в автобус. Фото: кадр из видео

В Одессе разгорелся резонансный инцидент с участием представителей ТЦК. В соцсетях распространяется видео, где мужчину, по сообщениям после конфликта с военными, забрали в реанимацию. Командование пообещало проверить действия своих сотрудников и заявило о полном содействии следствию.

Ситуацию Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Комментарий Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Мобилизация врача в Одессе

Вечером 19 июля в сети появилось видео, на котором зафиксированы действия группы оповещения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По словам очевидцев, конфликт закончился госпитализацией мужчины, который, по неофициальным сообщениям, является медиком. Сейчас он находится в реанимации.

Что говорят в ТЦК

В комментарии командование Одесского областного ТЦК и СП заявило, что по факту происшествия уже начата служебная проверка. Военнослужащим, которые были на месте, дадут официальную оценку согласно действующему законодательству.

"Позиция руководства неизменна: наши действия должны быть четко в рамках закона. Все вопросы, связанные с военным учетом, должны решаться исключительно в правовом поле", — говорится в сообщении пресс-службы.

На фоне резонанса в соцсетях военные призвали граждан воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может повлиять на ход расследования.

Напомним, агент РФ пыталась взорвать здание ТЦК и СП в Одессе. Также мы писали, что в Одессе начинают проверять забронированных работников критической инфраструктуры.

Одесса военные Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП війна
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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