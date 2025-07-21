Кража военным в военное время - какое наказание

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащий ВСУ похитил велосипед и виски прямо посреди города. Солдат признал вину, однако суд назначил ему реальный срок и большой штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный обокрал магазин

Согласно материалам следствия, 2 марта военнослужащий, который проходил службу в одной из частей ВСУ в должности стрелка-зенитчика, совершил сразу две кражи в центре Одессы.

Первой жертвой стал магазин "Сильпо" на улице Еврейской. Мужчина зашел в торговый зал, взял с полки бутылку дорогого виски King's Bourbon 107 стоимостью почти 3700 гривен, спрятал под куртку и вышел, не рассчитавшись.

Уже через несколько часов он оказался возле бизнес-центра на площади Греческой. Там увидел припаркованный велосипед стоимостью более 5 тысяч гривен, снял его с подножки и просто уехал.

Какое наказание за кражу

В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Но, как выяснилось, это не первое его правонарушение. Ранее он уже имел судимость и не выплатил назначенный штраф.

Суд признал его виновным по статье кража во время военного положения. Учитывая обстоятельства, предыдущую судимость и рецидив, мужчине назначили окончательное наказание: 5 лет и 1 месяц лишения свободы и штраф в размере 35 360 гривен.

Напомним, в Одесском ТЦК пообещали провести проверку действий своих сотрудников, которые, по предварительной информации, травмировали врача. Также мы писали, что в Чернигове мужчина наехал на ногу военнослужащему Территориального центра комплектования.