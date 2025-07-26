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Головна Одеса Військовий на Одещині порізав чоловіка — як покарав суд

Військовий на Одещині порізав чоловіка — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 01:33
П'яний військовий порізав чоловіка на Одещині: вирок
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець вдарив ножем знайомого. Конфлікт виник через сварку та бійку під час застілля. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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З матеріалів слідства відомо, що інцидент стався ввечері 21 лютого 2025 року. Солдат разом із братом і кількома друзями, серед яких був і потерпілий, вживав спиртне в себе вдома. Під час застілля між ним і знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Щоб уникнути подальших сутичок, обвинувачений вийшов з дому, однак потерпілий наздогнав його на вулиці та вдарив у голову. У відповідь солдат дістав із кишені ніж і двічі вдарив ним нападника в живіт. Постраждалого госпіталізували з пораненнями та сильною внутрішньою кровотечею.

Яке покарання за ножове поранення

Суд визнав вину військовослужбовця за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження. Враховуючи щире каяття, відсутність судимостей, позитивну характеристику з військової частини та позицію потерпілого, йому призначили покарання з випробувальним строком.

Окрім цього, потерпілий також заявив, що пробачив нападнику та попросив суд не карати його позбавленням волі.

На обвинуваченого поклали обов’язки: не виїжджати за кордон, періодично з’являтися до органу пробації та пройти програму "Подолання агресивної поведінки".

Нагадаємо, на Одещині судитимуть військовослужбовця, який передавав ФСБ точні дані про навчальні полігони. Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили міського голову та двох підприємців, які організували незаконний видобуток піску з Дунаю.

Одеса різанина Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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