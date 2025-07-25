Військовий наводив ракети на полігони ЗСУ на Одещині

Затримання військового на Одещині, який наводив ракетні удари. Фото: ДБР

На Одещині судитимуть військовослужбовця, який передавав ФСБ точні дані про навчальні полігони. За кожну "наводку" він отримував кілька тисяч гривень.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Військовий здавав координати полігонів

За інформацією ДБР, з початку 2025 року фігурант систематично зливав дані до ФСБ через свого знайомого за кордоном. Він надавав детальну інформацію про розташування полігонів, кількість бійців на місці та навіть пояснення до координат.

Життя українських військових він оцінював у гроші — вартість однієї "наводки" складала приблизно 3 тисячі гривень.

Яке покарання за "наводку" ракет

У березні 2025 року правоохоронці затримали зрадника. Вдалося запобігти потенційному ракетному удару по українських військових. Завдяки оперативній роботі ДБР і СБУ вдалося зберегти життя бійців.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Військовослужбовцю інкримінують державну зраду, вчинену у складі групи осіб. Якщо провину буде доведено, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік продав авто, завезене як гуманітарну допомогу для військових. Також у Львівській області судили чоловіка, який поширював інформацію про працівників ТЦК та СП.