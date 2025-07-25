Військовий ЗСУ з Одещини порушив постанову суду - яке покарання

Саратський райсуд Одещини. Фото: Саратський районний суд

Військовий з Одещини керував авто, незважаючи на те, що суд заборонив йому це робити протягом року. На службовця відкрили ще одну справу, яку скерували до Саратського райсуду.

Про це Новини.LIVEдізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військового, уродженця села Сергіївка прирікли до 17000 гривень штрафу та позбавили права керування авто на рік за порушення ПДД. Однак, незважаючи на це, службовця зупинили поліцейські за кермом автомобілю ВАЗ.

За невиконання судового рішення на нього відкрили ще одну справу. Чоловік пояснив, що сів за кермо машини через те що їхав до своєї дівчини. Вона не відповідала на дзвінки, тому він приревнував і не обдумав свої дії.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.1 ст.382 КК України (невиконання судового рішення). За це він має сплатити ще 17000 грн штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, що обікрав будинок та привласнив авто. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.