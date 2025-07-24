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Головна Одеса У мера Вилкового на Одещині пройшли обшуки — у чому підозрюють

У мера Вилкового на Одещині пройшли обшуки — у чому підозрюють

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:10
Меру міста Вилкове на Одещині вручили підозру
Матвій Іванов. Фото: Махала

Мера Вилкового Матвія Іванова, за даними ЗМІ, підозрюють у незаконній передачі земельної ділянки під будівництво порту. У посадовця провели обшуки, збитки державі від оборудки можуть сягати 50 млн грн.

Про це повідомляють журналісти видання "Бесарабія.Інформ".

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Подробиці справи

Приводом для підозри меру Вилкового, за даними ЗМІ, стала  історія з виділенням землі під будівництво порту без необхідних для цього документів. Матвію Іванову інкримінують збитки понад 50 млн грн. Проте офіційно правоохоронці ситуацію ще не коментували.

Що відомо про мера Матвія Іванова

Матвій Іванов обіймає посаду міського голови Вилкового з 2015 року, раніше керував місцевим рибколгоспом. Посадовець вже потрапляв під підозру у незаконному виділенні ділянок на території Вилківської громади у прибережній зоні Дунайського біосферного заповідника. За інформацією правоохоронців, протягом останніх років мерія могла передавати землю під забудову підприємствам, пов'язаним із родичами та бізнес-партнерами мера міста.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють угоди на загальну площу понад 15 гектарів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання заступника начальника районного ТЦК. А також про військового, який незаконно рубав дуби.

Одеса Одеська область Кримінал Новини Одеси підозра
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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