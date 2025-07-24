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Главная Одесса У мэра Вилково на Одесчине прошли обыски — в чем подозревают

У мэра Вилково на Одесчине прошли обыски — в чем подозревают

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 16:10
Мэру города Вилково в Одесской области вручили подозрение
Матвей Иванов. Фото: Махала

Мэра Вилково Матвея Иванова, по данным СМИ подозревают в незаконной передаче земельного участка под строительство порта. У чиновника провели обыски, убытки государству от сделки могут достигать 50 миллионов гривен.

Об этом сообщают журналисты издания "Бессарабия.Информ".

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Подробности дела

Поводом для подозрения мэру Вилково, по данным СМИ, стала история с выделением земли под строительство порта, без необходимых для этого документов. Матвею Иванову инкриминируют убытки более 50 млн. грн. Однако официально правоохранители ситуацию еще не комментировали.

Что известно о мэре Матвее Иванове

Матвей Иванов занимает должность городского головы Вилково с 2015 года, ранее руководил местным рыбколхозом. Чиновник уже попадал под подозрение в незаконном выделении участков на территории Вилковской громады в прибрежной зоне Дунайского биосферного заповедника. По информации правоохранителей, в последние годы мэрия могла передавать землю под застройку предпринимателям, связанным с родственниками и бизнес-партнерами мэра города.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют сделки на общую площадь более 15 гектаров.

Напомним, недавно мы писали о задержании зам. начальника районного ТЦК. А также о военном, который незаконно рубил дубы.

Одесса Одесская область Криминал Новости Одессы подозрение
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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