Вибух на судні на гирлі "Бистре" із загиблими та пораненими працівниками АМПУ

Гирло "Бистре". Фото ілюстративне: Мінінфраструктури

У гирлі "Бистре" неподалік Кілії на Одещині стався вибух на судні-земснаряді — троє членів екіпажу загинули, ще вісім отримали поранення. Через інцидент прохід цим каналом тимчасово зачинено.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Вибух на гирлі "Бистре"

Судно-земснарід перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт, коли на ньому стався вибух. В результаті загинули троє працівників Адміністрації морських портів України. Інші вісім членів екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

"Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні АМПУ.

В АМПУ пообіцяли забезпечити всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події.

Через вибух морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід кораблів до/з морських портів Дунайського регіону поки що здійснюється Сулинським каналом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Харків сколихнули вибухи. А також про знищення морської міни на узбережжі.