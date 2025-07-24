Взрыв на судне на устье "Быстрое" с погибшими и ранеными работниками АМПУ

Устье "Быстрое". Фото иллюстративное: Мининфраструктуры

В устье "Быстрое" неподалеку от Килии в Одесской области произошел взрыв на судне-земснаряде — трое членов экипажа погибли, еще восемь получили ранения. Из-за инцидента проход по этому каналу временно приостановлен.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Взрыв на устье "Быстрое"

Судно-земснаряд находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ, когда на нем произошел взрыв. В результате погибли трое работников Администрации морских портов Украины. Другие восемь членов экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Искренне соболезнуем родным и близким погибших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно",— говорится в сообщении АМПУ.

В АМПУ пообещали обеспечить всю необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия.

Из-за взрыва морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход кораблей в/из морских портов Дунайского региона пока осуществляется по Сулинскому каналу.

Напомним, недавно мы писали о том, что Харьков всколыхнули взрывы. А также об уничтожении морской мины на побережье.