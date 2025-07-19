Знищення морської міни на узбережжі Одещини

Підрив міни на одеському узбережжі. Фото: кадр з відео

На березі Одещини знову знайшли російську міну. Військові моряки оперативно знешкодили її контрольованим підривом. Людей закликають бути обережними: такі знахідки — смертельно небезпечні.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У ВМС ЗС кажуть, що був здійснений контрольований підрив міни у прибережних водах. Вибухонебезпечний предмет був ліквідований без ризику для цивільного населення.

"Міни — це зброя, яка не розрізняє цивільного чи військового. Закликаємо всіх: не наближайтеся до підозрілих предметів у воді чи на суші. Не ігноруйте заборонні знаки та негайно повідомляйте про знахідки до відповідних служб", — закликають у ВМС.

Зазначимо, що морські міни, які ворог масово розставляв на початку повномасштабного вторгнення, і досі становлять загрозу для всіх, хто опиняється біля води. Їх може викинути хвилями будь-де на узбережжі.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, проблема мін у морі досі залишається нагальною для одеського узбережжя. Особливу загрозу вибухонебезпечні предмети становлять під час штормів. Також додамо, що в Одеському регіоні продовжує діяти заборона на відвідування неперевірених ділянок узбережжя через загрозу мінної небезпеки. Ознайомитися з безпечними пляжами можна за посиланням.