Міни у Чорному морі — чи безпечно купатися в Одесі розповів речник ВМС України Плетенчук

Міна на Одещині. Фото ілюстративне: міськрада міста Південне

Проблема мін у морі досі залишається нагальною для одеського узбережжя. Особливу загрозу вибухонебезпечні предмети становлять під час штормів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Морські міни хвилями може викидати куди завгодно вздовж узбережжя Одещини, особливо у період штормів. І під час переміщення водою, вони завжди можуть здетонувати. Тому навіть купаючись на пляжах, на яких це робити дозволено, відпочивальникам необхідно бути пильними.

"Там є контактні підривачі і після натискань вони можуть спрацьовувати. І в половині випадків, на жаль, вони спрацьовують. Точно не варто до ни наближатися Між собою і такими предметами необхідно зробити максимальну відстань. Згідно наших протоколів, це мінімум 1 кілометр", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук також додав, що не помітити міни у воді доволі складно, оскільки такі предмети зазвичай досить воликі. Саме це і допомагає їх виявляти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що міни з Одещини можуть допливати до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних військових навчаннях.