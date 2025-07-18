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Главная Одесса Небезопасное море — при купании стоит смотреть по сторонам

Небезопасное море — при купании стоит смотреть по сторонам

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 15:48
Мины в Черном море - безопасно ли купаться в Одессе рассказал спикер ВМС Украины Плетенчук
Мина в Одесской области. Фото иллюстративное: горсовет города Южное

Проблема мин в море до сих пор остается насущной для одесского побережья. Особую угрозу взрывоопасные предметы представляют во время штормов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Морские мины волнами может выбрасывать куда угодно вдоль побережья Одесской области, особенно во период штормов. И во время перемещения по воде, они всегда могут сдетонировать. Поэтому даже купаясь на пляжах, на которых это делать разрешено, отдыхающим необходимо быть бдительными.

"Там есть контактные взрыватели и после нажатий они могут срабатывать. И в половине случаев, к сожалению, они срабатывают. Точно не стоит к ним приближаться Между собой и такими предметами необходимо сделать максимальное расстояние. Согласно нашим протоколам, это минимум 1 километр",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук также добавил, что не заметить мины в воде довольно сложно, поскольку такие предметы обычно достаточно большие. Именно это и помогает их обнаруживать.

Напомним, недавно мы писали о том, что мины из Одесской области могут доплывать до берегов Румынии, Болгарии и Турции. А также о тренировках по разминированию моря на международных военных учениях.

Одесса Черное море Новости Одессы мины Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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