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Головна Одеса В Одесі відключення води — де розташовані бювети

В Одесі відключення води — де розташовані бювети

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 11:44
Відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)
Вода з бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 липня, в Одесі відключили воду для тисяч абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Відключення води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:

До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

  • Червона, 3-9 — усі будинки;
  • вул. Лузанівська, 65-67 — усі будинки;
  • вул. 1 Сортувальна, 42-44 — усі будинки. 

До 20:00 води не буде: 

  • вул. Академіка Сахарова, 16-20 — усі будинки;
  • вул. Старопортофранківська, 2-16 — усі будинки;
  • вул. Ольгіївська, 1-35 — непарні будинки;
  • вул. Новосельського, 34-44 — парні будинки;
  • вул. Павла Зеленого, 18-24 — непарні будинки;
  • вул. Олексія Маркевича, 18-33 — усі будинки;
  • пров. Князівський — усі будинки;
  • вул. Торгова, 7-22 — усі будинки;
  • вул. Пастера, 11-28 — усі будинки;
  • вул. Кінна, 6-16 — усі будинки. 
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Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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