Відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)

В Одесі відключення води — де розташовані бювети
Сьогодні, 18 липня, в Одесі відключили воду для тисяч абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:
До 14:00 водопостачання буде відсутнє:
- Червона, 3-9 — усі будинки;
- вул. Лузанівська, 65-67 — усі будинки;
- вул. 1 Сортувальна, 42-44 — усі будинки.
До 20:00 води не буде:
- вул. Академіка Сахарова, 16-20 — усі будинки;
- вул. Старопортофранківська, 2-16 — усі будинки;
- вул. Ольгіївська, 1-35 — непарні будинки;
- вул. Новосельського, 34-44 — парні будинки;
- вул. Павла Зеленого, 18-24 — непарні будинки;
- вул. Олексія Маркевича, 18-33 — усі будинки;
- пров. Князівський — усі будинки;
- вул. Торгова, 7-22 — усі будинки;
- вул. Пастера, 11-28 — усі будинки;
- вул. Кінна, 6-16 — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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