Отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

Вода из бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

Красная, 3-9 — все дома;

ул. Лузановская, 65-67 — все дома;

ул. 1 Сортировочная, 42-44 — все дома.

До 20:00 воды не будет:

ул. Академика Сахарова, 16-20 — все дома;

ул. Старопортофранковская, 2-16 — все дома;

ул. Ольгиевская, 1-35 — нечетные дома;

ул. Новосельского, 34-44 — четные дома;

ул. Павла Зеленого, 18-24 — нечетные дома;

ул. Алексея Маркевича, 18-33 — все дома;

переулок Княжеский — все дома;

ул. Торговая, 7-22 — все дома;

ул. Пастера, 11-28 — все дома;

ул. Конная, 6-16 — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.