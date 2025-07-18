Отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

В Одессе отключение воды — где находятся бюветы
Сегодня, 18 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- Красная, 3-9 — все дома;
- ул. Лузановская, 65-67 — все дома;
- ул. 1 Сортировочная, 42-44 — все дома.
До 20:00 воды не будет:
- ул. Академика Сахарова, 16-20 — все дома;
- ул. Старопортофранковская, 2-16 — все дома;
- ул. Ольгиевская, 1-35 — нечетные дома;
- ул. Новосельского, 34-44 — четные дома;
- ул. Павла Зеленого, 18-24 — нечетные дома;
- ул. Алексея Маркевича, 18-33 — все дома;
- переулок Княжеский — все дома;
- ул. Торговая, 7-22 — все дома;
- ул. Пастера, 11-28 — все дома;
- ул. Конная, 6-16 — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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