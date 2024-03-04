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На Одещині знищили ворожу міну

4 березня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині знищили ворожу міну
Ворожа міна на Одещині. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

До берегів Чорного моря на Одещині прибило ворожий боєприпас. На місце одразу прибули фахівці та успішно знищили міну.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Міна на одеському березі Чорного моря

На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували якірну річкову міну.  ЯРМ —  радянська фугасна міна, призначена для виведення з ладу плавзасобів противника. Така міна застосовується на озерах, річках, невеликих водосховищах.

Мінування акваторії Чорного моря

Нагадаємо, що до берегів одного з пляжів Одеси прибило ворожу міну. На місце були викликані сапери, які одразу знищили боєприпас.

Також ми писали, що Росія не припиняє мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн. Якою буде реакція європейських країн, в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог-міжнародник Володимир Воля.

Одеса
мінування
Чорне море
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пляж
Одеська область
Новини Одеси
міна
розмінування

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