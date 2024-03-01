На одному з пляжів Одеси знищили міну

Знищення міни фахівцями. Фото: ДСНС

До одеських берегів Чорного моря прибило ворожий боєприпас. На місце одразу прибули фахівці, які вирішили знищити міну прямо на місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували якірну річкову міну. ЯРМ — радянська фугасна міна, призначена для виведення з ладу плавзасобів противника. Така міна застосовується на озерах, річках, невеликих водосховищах.

Мінування акваторії Чорного моря

Нагадаємо, що Росія не припиняє мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн. Якою буде реакція європейських країн, в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог-міжнародник Володимир Воля.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.