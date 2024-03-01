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На одном из пляжей Одессы уничтожили мину

1 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На одном из пляжей Одессы уничтожили мину
Уничтожение мины специалистами. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

К одесским берегам Черного моря прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты, решившие уничтожить мину прямо на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали якорную речную мину. ЯРМ – советская фугасная мина, предназначенная для выведения из строя плавсредств противника. Такая мина применяется на озерах, реках, небольших водохранилищах. устанавливается в акватории рек, озер и водохранилищ.

Минирование акватории Черного моря

Напомним, что Россия не прекращает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран. Какова будет реакция европейских стран в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

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