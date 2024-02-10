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Мінування Чорного моря продовжується — чи є реакція з боку ЄС

10 лютого 2024 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мінування Чорного моря Росією: чому мовчить європейська спільнота
Міна у морі. Фото: ВМС Румунії
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн. Чи заплющує Європа на це очі й чому немає реакції з боку Румунії та Болгарії до берегів яких прибиває міни?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог-міжнародник Володимир Воля.

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"Щодо Європейського Союзу, варто відзначити, що він вже ввів санкції проти Росії через її дії в Україні. Наприклад, запровадив обмеження щодо фінансування війни, наклав санкції на російських фізичних та юридичних осіб, а також обмежив експорт у російський енергетичний сектор. Євросоюз запроваджує санкції, але не через те що вітер заносить міни чи їх приносить водою", — зазначив експерт. 

За словами політолога,  рішення про посилення санкцій є складним процесом, і воно може залежати від багатьох факторів, таких як політичні, економічні та геополітичні обставини. Що стосується ситуації у Чорному морі, то експерт вважає, що коаліція з держав-членів НАТО яка буде займатися зменшенням мінної загрози для морських перевезень буде тільки зростати й міцнішати.

"Ми зараз бачимо,  що створюється коаліція з держав-членів НАТО яка буде займатися зменшенням мінної загрози для морських перевезень, тому що від цих мін страждають судна різних держав:  тієї ж Туреччини й Китаю, Індії  й багато ще кого. Тому я думаю що ця коаліція набиратиме оберти", — зазначив Володимир Воля. 

Експерт вважає, що згодом масштаби діяльності коаліції зможуть зробити безпечним прохід суден у своїй  економічній зоні. Крім того, політолог додав, що власне зараз зерновий коридор функціонує більше завдяки тому, що судна проходять доволі близько до узбережжя саме цих держав, тобто не в нейтральних водах.

ЄС не може ввести санкції проти Росії через мінування Чорного моря, — Воля - фото 1
Політолог-міжнародник Володимир Воля. Фото: УНІАН

Коли почнуть розміновувати Чорне море

Нагадаємо, Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Додамо, сьогодні виповнюється рівно пів року, як до портів Великої Одеси гуманітарним коридором пройшло перше судно. Які перспективи роботи Чорноморського коридору і чи можливе повернення до зернової ініціативи читайте у матеріалі за посиланням

Одеса
мінування
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
зерно
Новини Одеси
експорт
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розмінування
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