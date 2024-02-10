Минирование Черного моря Россией: почему молчит европейское сообщество

Минирование Черного моря продолжается — есть ли реакция со стороны ЕС
Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран. Закрывает ли Европа на это глаза и почему нет реакции со стороны Румынии и Болгарии к берегам которых прибивает мины?
Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.
"По Европейскому Союзу, стоит отметить, что он уже ввел санкции против России из-за ее действий в Украине. Например, ввел ограничения по финансированию войны, наложил санкции на российских физических и юридических лиц, а также ограничил экспорт в российский энергетический сектор. Евросоюз вводит санкции, но не потому, что ветер заносит мины или их приносит водой", — отметил эксперт.
По словам политолога, решение об ужесточении санкций является сложным процессом, и оно может зависеть от многих факторов, таких как политические, экономические и геополитические обстоятельства. Что касается ситуации в Черном море, то эксперт считает, что коалиция из государств-членов НАТО, которая будет заниматься уменьшением минной угрозы для морских перевозок, будет только расти и крепнуть.
"Мы сейчас видим, что создается коалиция из государств-членов НАТО, которая будет заниматься уменьшением минной угрозы для морских перевозок, потому что от этих мин страдают суда разных государств: той же Турции и Китая, Индии и многие другие. Поэтому я думаю, что эта коалиция будет набирать обороты", — отметил Владимир Воля.
Эксперт считает, что впоследствии масштабы деятельности коалиции смогут сделать безопасным проход судов в своей экономической зоне. Кроме того, политолог добавил, что именно сейчас зерновой коридор функционирует больше благодаря тому, что суда проходят достаточно близко к побережью именно этих государств, то есть не в нейтральных водах.
Когда начнут разминировать Черное море
Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.
Добавим, сегодня исполняется ровно полгода, как в порты Большой Одессы гуманитарным коридором прошло первое судно. Какие перспективы работы Черноморского коридора и возможен ли возврат к зерновой инициативе читайте в материале по ссылке.
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