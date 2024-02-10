Минирование Черного моря Россией: почему молчит европейское сообщество

Мина в море. Фото: ВМС Румынии

Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран. Закрывает ли Европа на это глаза и почему нет реакции со стороны Румынии и Болгарии к берегам которых прибивает мины?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.

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"По Европейскому Союзу, стоит отметить, что он уже ввел санкции против России из-за ее действий в Украине. Например, ввел ограничения по финансированию войны, наложил санкции на российских физических и юридических лиц, а также ограничил экспорт в российский энергетический сектор. Евросоюз вводит санкции, но не потому, что ветер заносит мины или их приносит водой", — отметил эксперт.

По словам политолога, решение об ужесточении санкций является сложным процессом, и оно может зависеть от многих факторов, таких как политические, экономические и геополитические обстоятельства. Что касается ситуации в Черном море, то эксперт считает, что коалиция из государств-членов НАТО, которая будет заниматься уменьшением минной угрозы для морских перевозок, будет только расти и крепнуть.

"Мы сейчас видим, что создается коалиция из государств-членов НАТО, которая будет заниматься уменьшением минной угрозы для морских перевозок, потому что от этих мин страдают суда разных государств: той же Турции и Китая, Индии и многие другие. Поэтому я думаю, что эта коалиция будет набирать обороты", — отметил Владимир Воля.

Эксперт считает, что впоследствии масштабы деятельности коалиции смогут сделать безопасным проход судов в своей экономической зоне. Кроме того, политолог добавил, что именно сейчас зерновой коридор функционирует больше благодаря тому, что суда проходят достаточно близко к побережью именно этих государств, то есть не в нейтральных водах.

Политолог-международник Владимир Воля. Фото: УНИАН

Когда начнут разминировать Черное море

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Добавим, сегодня исполняется ровно полгода, как в порты Большой Одессы гуманитарным коридором прошло первое судно​​​. Какие перспективы работы Черноморского коридора и возможен ли возврат к зерновой инициативе читайте в материале по ссылке.