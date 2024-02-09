Перші підсумки гуманітарного коридору чи є перспективи — думка експерта

Судно в одеському порту на завантаженні. Фото: Новини.LIVE

Після припинення дії зернової угоди з РФ у липні минулого року експорт з портів Великої Одеси зупинився. Але Україні вдалося зробити те, що здавалося неможливим, — вже в серпні запрацював гуманітарний чорноморський коридор. 10 лютого виповнюється рівно пів року, як до портів Великої Одеси пройшло перше судно. Які перспективи роботи Чорноморського коридору і чи можливе повернення до зернової ініціативи?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог-міжнародник Володимир Воля.

Читайте також:

— На вашу думку, чи виправдав очікування цей проєкт та що могло бути кращим за нього?

— Кращим за цей проєкт було б, якби Російська Федерація припинила агресивну війну проти України і вивела свої війська з окупованих територій. Звісно, що цього не станеться, доки Путін керує Росією, і в тих умовах, коли коридор використовується Кремлем виключно в контексті ведення війни, очевидно, що покладатися на якісь зміни не варто.

Без гарантій з боку Росії про відсутність обстрілів суден, які залучені у перевезенні, складно організовувати транспортне сполучення у західній частині Чорного моря — від українських портів до Босфору і Дарданелл. Але це можливо. Тому Росія, коли припинила свою участь у зерновій ініціативі, розраховувала, що її партнери свої судна з України заберуть, а сама вона не страждатиме від збитків.

Ворог вийшов із зернової угоди виключно для того, щоб завдати нищівного удару по українських силах в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Тобто тоді, коли Росії було вигідно з військової точки зору вийти з цієї угоди, вона це зробила. Але вийшло так, що попри обстріли, функціонування коридору відновилося. Можливо, не так, як нам хотілося б, але з часом показники експорту покращилися. За офіційними даними, гуманітарним коридором вже перевезли понад 20 мільйонів тонн продукції, з яких 15 — аграрна, а 5 — інші товари. Тобто судноплавство між українськими портами та світом відновилося.

Політолог Володимир Воля. Фото: ПравдаТут

— За останні пів року Росія двічі натякала на можливість повернення до зернової ініціативи. Чи потрібно це нам зараз?

— Росія зараз знову підживлює цю тему. Але якщо говорити про те, що вони все роблять виключно в контексті смислів військової кампанії, то цього разу Росія намагається убезпечити свої чорноморські перевезення та звʼязати руки Збройним силам України, таким чином, убезпечивши свої військові об'єкти в окупованому Криму.

Ми ж бачили, що функціонування коридору стало можливим саме через те, що Україна отримала військові спроможності, щоб загнати Чорноморський флот якомога далі від західного узбережжя. Тому зараз Росія намагається маніпулювати темою коридору. Але нам зараз він зовсім не потрібен ні з економічної, ні з військової точки зору.

Угода про зернову ініціативу. Фото: Офіс Президента

— Що нам заважає розширити коридор і приєднати до нього Миколаївський порт?

— Миколаївські порти перебувають зараз під загрозою ударів з боку Російської Федерації. Тобто вони набагато уразливіші за порти Великої Одеси. Але якщо військова потужність на півдні України збільшиться, то зменшиться загроза для Миколаєва та його портів. Але я не думаю, що вдасться швидко залучити до зернових коридорів Херсон, бо він фактично на лінії фронту.

Якщо у 2024 році Україні вдасться на лівому березі Дніпра викинути російські війська з Кінбурнської коси або суттєво пригнітити їхні ударні можливості на південному напрямку, то тоді можна говорити про залучення більшої кількості портів до експорту Чорним морем.

Завантаження зерна на судно. Фото: Новини.LIVE

Для Миколаєва важливий повітряний щит, тобто посилення ППО. Але це більше стосується всього півдня. І, звісно, необхідно відсунути російську військову техніку та їхню можливість ураження портів. Також це сприятиме подальшому пригніченню Чорноморського флоту РФ, адже саме він становить найбільшу загрозу для портів. Я думаю, що у 2024 році ситуація для Миколаєва однозначно покращиться.