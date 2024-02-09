Первые итоги гуманитарного коридора есть перспективы — мнение эксперта

Судно в одесском порту на загрузке. Фото: Новини.LIVE

После прекращения действия зернового соглашения с РФ в июле прошлого года экспорт из портов Большой Одессы остановился. Но Украине удалось сделать то, что казалось невозможным, — уже в августе заработал гуманитарный черноморский коридор. 10 февраля исполняется ровно полгода, как в порты Большой Одессы прошло первое судно. Каковы перспективы работы Черноморского коридора и возможен ли возврат к зерновой инициативе?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.

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— По вашему мнению, оправдал ли ожидание этот проект и что могло быть лучше его?

— Лучше этого проекта было бы, если бы Российская Федерация прекратила агрессивную войну против Украины и вывела свои войска с оккупированных территорий. Разумеется, этого не произойдет, пока Путин руководит Россией, и в тех условиях, когда коридор используется Кремлем исключительно в контексте ведения войны, очевидно, что полагаться на какие-либо изменения не стоит.

Без гарантий со стороны России об отсутствии обстрелов судов, вовлеченных в перевозку, сложно организовывать транспортное сообщение в западной части Черного моря — от украинских портов до Босфора и Дарданелл. Но это возможно. Поэтому Россия, прекратив свое участие в зерновой инициативе, рассчитывала, что ее партнеры свои суда из Украины заберут, а сама она не будет страдать от убытков.

Враг вышел из зерновой сделки исключительно для того, чтобы нанести сокрушительный удар по украинским силам в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. То есть тогда, когда России было выгодно с военной точки зрения выйти из этого соглашения, она это сделала. Но получилось так, что, несмотря на обстрелы, функционирование коридора возобновилось. Возможно, не так, как нам бы хотелось, но со временем показатели экспорта улучшились. По официальным данным, гуманитарным коридором уже перевезли более 20 миллионов тонн продукции, из которых 15 — аграрная, а 5 — другие товары. То есть судоходство между украинскими портами и миром возобновилось.

Политолог Владимир Воля. Фото: ПравдаТут

— За последние полгода Россия дважды намекала на возможность возвращения к зерновой инициативе. Нужно ли это нам сейчас?

— Россия сейчас снова подпитывает эту тему. Но если говорить о том, что они все делают исключительно в контексте смыслов военной кампании, то в этот раз Россия пытается обезопасить черноморские перевозки и связать руки Вооруженным силам Украины, таким образом обезопасив свои военные объекты в оккупированном Крыму.

Мы же видели, что функционирование коридора стало возможным именно потому, что Украина получила военные способности, чтобы загнать Черноморский флот как можно дальше от западного побережья. Поэтому сейчас Россия пытается манипулировать темой коридора. Но нам сейчас он совсем не нужен ни с экономической, ни с военной точки зрения.

Соглашение о зерновой инициативе. Фото: Офис Президента

— Что нам мешает расширить коридор и присоединить Николаевский порт?

— Николаевские порты находятся сейчас под угрозой ударов со стороны Российской Федерации. То есть они гораздо уязвимее портов Большой Одессы. Но если военная мощность на юге Украины увеличится, уменьшится угроза для Николаева и его портов. Но я не думаю, что удастся быстро привлечь к зерновым коридорам Херсон, потому что он фактически находится на линии фронта.

Если в 2024 году Украине удастся на левом берегу Днепра выбросить российские войска с Кинбурнской косы или существенно ослабить их ударные возможности на южном направлении, то тогда можно говорить о включении большего количества портов в экспорт по Черному морю.

Погрузка зерна на судно. Фото: Новини.LIVE

Для Николаева важен воздушный щит, то есть усиление ПВО. Но это больше касается всего юга. И, конечно, необходимо отодвинуть российскую военную технику и их возможность поражения портов. Также это будет способствовать дальнейшему ослаблению Черноморского флота РФ, ведь именно он представляет наибольшую угрозу для портов. Я думаю, что в 2024 году ситуация для Николаева однозначно улучшится.