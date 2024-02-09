До портів Великої Одеси прямує 28 суден — що транспортують

Торгове судно у морі. Фото: Reuters

Станом на сьогодні, 9 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 12 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Крім того, ще 11 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 17.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Кілії та Рені перебувають на перевалці понад 30 суден. А сумарно черги на Дунаї чекає майже пів сотні торгових кораблів. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів.

Нагадаємо, українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.

Також ми писали, що після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику.

Додамо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.