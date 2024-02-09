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В порты Большой Одессы направляется 28 судов — транспортирующих

9 февраля 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порты Большой Одессы направляется 28 судов — транспортирующих
Торговое судно в море. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 9 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 12 — в Черноморске, и 3 — в Южном. Кроме того, еще 11 судов следует на выход из портов, а на вход — 17.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Килии и Рени находятся на перевалке более 30 судов. А суммарно очереди Дунае ждет почти полсотни торговых кораблей. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты.

Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Добавим, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Сейчас известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Одесса
Черное море
Одесская область
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экономика
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