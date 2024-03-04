В Одесской области уничтожили вражескую мину

Вражеская мина в Одесской области. Фото: ГСЧС

К берегам Черного моря в Одесской области прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали якорную речную мину. ЯРМ – советская фугасная мина, предназначенная для выведения из строя плавсредств противника. Такая мина применяется на озерах, реках, небольших водохранилищах.

Минирование акватории Черного моря

Напомним, что к берегам одного из пляжей Одессы прибило вражескую мину. На место были вызваны саперы, сразу уничтожившие боеприпас.

Также мы писали, что Россия не прекращает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран. Какова будет реакция европейских стран, в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.