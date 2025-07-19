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Главная Одесса На одесском побережье уничтожили морскую мину — видео взрыва

На одесском побережье уничтожили морскую мину — видео взрыва

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 10:59
Уничтожение морской мины на побережье Одесской области
Подрыв мины на одесском побережье. Фото: кадр из видео

На берегу Одесской области снова нашли российскую мину. Военные моряки оперативно обезвредили ее контролируемым подрывом. Людей призывают быть осторожными: такие находки — смертельно опасны.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения.

"Мины — это оружие, которое не различает гражданского или военного. Призываем всех: не приближайтесь к подозрительным предметам в воде или на суше. Не игнорируйте запрещающие знаки и немедленно сообщайте о находках в соответствующие службы", — призывают в ВМС.

Отметим, что морские мины, которые враг массово расставлял в начале полномасштабного вторжения, до сих пор представляют угрозу для всех, кто оказывается у воды. Их может выбросить волнами в любом месте на побережье.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, проблема мин в море до сих пор остается насущной для одесского побережья. Особую угрозу взрывоопасные предметы представляют во время штормов. Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.

Одесса взрыв пляж Одесская область Новости Одессы мина
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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