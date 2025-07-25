Военный ВСУ из Одесской области нарушил постановление суда - какое наказание

Саратский райсуд Одесской области. Фото: Саратский районный суд

Военный из Одесской области управлял авто, несмотря на то, что суд запретил ему это делать в течение года. На служащего открыли еще одно дело, которое направили в Саратский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военного, уроженца села Сергеевка оштрафовали на 17000 гривен и лишили права управления авто на год за нарушение ПДД. Однако, несмотря на это, служащего остановили полицейские за рулем автомобиля ВАЗ.

За невыполнение судебного решения на него открыли еще одно дело. Мужчина объяснил, что сел за руль машины из-за того что ехал к своей девушке. Она не отвечала на звонки, поэтому он приревновал и не обдумал свои действия.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст.382 УК Украины (невыполнение судебного решения). За это он должен заплатить еще 17000 грн штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.