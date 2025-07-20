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Головна Одеса В Одесі волонтер продав гуманітарне авто — як покарали

В Одесі волонтер продав гуманітарне авто — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 16:06
Продаж гуманітарного авто в Одесі: вирок суду
Автівки для військових. Фото ілюстративне: telegraf

В Одесі чоловік продав авто, завезене як гуманітарну допомогу для військових. Суд визнав його винним та оштрафував на понад 300 тисяч гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Продаж автівки для військових

Інцидент стався 2 липня 2024 року на вулиці Жуковського в Одесі. За даними суду, обвинувачений — уродженець Київської області, інвалід ІІ групи, учасник бойових дій — разом із головою ГО "Легіон Свої" та ще одним спільником організували продаж автомобіля, який було ввезено в Україну як гуманітарну допомогу.

Йдеться про Volkswagen T-Roc, який прибув у вересні 2023 року для потреб організації. Машину продали за 15 000 доларів США — це майже 610 тисяч гривень. Придбала авто громадянка, яка знала, що це гуманітарний транспорт, але все одно передала гроші готівкою. Продаж відбувся прямо на вулиці, біля житлового будинку.

Яке покарання за продаж гуманітарної допомоги

Згідно з рішенням суду, дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 3 ст. 201-2 КК України — це продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану з метою отримання прибутку в значному розмірі. За даними прокуратури, злочин він вчинив за змовою з іншими особами, зокрема головою громадської організації, на яку було оформлено авто.

Підозрюваний уклав угоду з прокурором, визнав свою вину та зобов’язався допомагати у справах проти спільників. Його оштрафували на 309 910 гривень і заборонили на три роки займати будь-які посади, пов’язані з гуманітарною та волонтерською допомогою.

Під час засідання обвинувачений заявив, що кається у скоєному, готовий нести відповідальність і допомагати у розслідуванні інших справ. Він також попросив перерахувати суму застави — понад 60 тисяч гривень — на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, жителька Харкова виготовляла й розповсюджувала матеріали порнографічного характеру. Також ми писали, що на Івано-Франківщині жінка чинила насильство над своїм батьком — проганяла з дому і вимагала в нього гроші.

Одеса авто Одеська область гуманітарна допомога Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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