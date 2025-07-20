Продажа гуманитарного авто в Одессе: приговор суда

Машины для военных. Фото иллюстративное: telegraf

В Одессе мужчина продал авто, завезенное в качестве гуманитарной помощи для военных. Суд признал его виновным и оштрафовал на более 300 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Продажа автомобиля для военных

Инцидент произошел 2 июля 2024 года на улице Жуковского в Одессе. По данным суда, обвиняемый — уроженец Киевской области, инвалид II группы, участник боевых действий — вместе с председателем ОО "Легион Свои" и еще одним сообщником организовали продажу автомобиля, который был ввезен в Украину в качестве гуманитарной помощи.

Речь идет о Volkswagen T-Roc, который прибыл в сентябре 2023 года для нужд организации. Машину продали за 15 000 долларов США — это почти 610 тысяч гривен. Приобрела авто гражданка, которая знала, что это гуманитарный транспорт, но все равно передала деньги наличными. Продажа состоялась прямо на улице, возле жилого дома.

Какое наказание за продажу гуманитарной помощи

Согласно решению суда, действия обвиняемого квалифицировали по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины — это продажа гуманитарной помощи во время военного положения с целью получения прибыли в значительном размере. По данным прокуратуры, преступление он совершил по сговору с другими лицами, в частности председателем общественной организации, на которую было оформлено авто.

Подозреваемый заключил сделку с прокурором, признал свою вину и обязался помогать в делах против сообщников. Его оштрафовали на 309 910 гривен и запретили на три года занимать любые должности, связанные с гуманитарной и волонтерской помощью.

Во время заседания обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, готов нести ответственность и помогать в расследовании других дел. Он также попросил перечислить сумму залога — более 60 тысяч гривен — на нужды Вооруженных сил Украины.

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