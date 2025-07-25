Военный наводил ракеты на полигоны ВСУ в Одесской области

Сливал РФ координаты полигонов — На Одесчине судят военного
В Одесской области будут судить военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах. За каждую "наводку" он получал несколько тысяч гривен.
Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).
Военный сдавал координаты полигонов
По информации ГБР, с начала 2025 года фигурант систематически сливал данные в ФСБ через своего знакомого за рубежом. Он предоставлял подробную информацию о расположении полигонов, количество бойцов на месте и даже объяснения к координатам.
Жизнь украинских военных он оценивал в деньги — стоимость одной "наводки" составляла примерно 3 тысячи гривен.
Какое наказание за "наводку" ракет
В марте 2025 года правоохранители задержали предателя. Удалось предотвратить потенциальный ракетный удар по украинским военным. Благодаря оперативной работе ГБР и СБУ удалось сохранить жизни бойцов.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Военнослужащему инкриминируют государственную измену, совершенную в составе группы лиц. Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Одессе мужчина продал авто, завезенное как гуманитарная помощь для военных. Также во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП.
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