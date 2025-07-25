Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сливал РФ координаты полигонов — На Одесчине судят военного

Сливал РФ координаты полигонов — На Одесчине судят военного

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:12
Военный наводил ракеты на полигоны ВСУ в Одесской области
Задержание военного в Одесской области, который наводил ракетные удары. Фото: ГБР

В Одесской области будут судить военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах. За каждую "наводку" он получал несколько тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Реклама
Читайте также:
Зливав РФ координати полігонів — на Одещині судять військового - фото 1
Переписка с агентами ФСБ. Фото: ГБР

Военный сдавал координаты полигонов

По информации ГБР, с начала 2025 года фигурант систематически сливал данные в ФСБ через своего знакомого за рубежом. Он предоставлял подробную информацию о расположении полигонов, количество бойцов на месте и даже объяснения к координатам.

Жизнь украинских военных он оценивал в деньги — стоимость одной "наводки" составляла примерно 3 тысячи гривен.

Какое наказание за "наводку" ракет

В марте 2025 года правоохранители задержали предателя. Удалось предотвратить потенциальный ракетный удар по украинским военным. Благодаря оперативной работе ГБР и СБУ удалось сохранить жизни бойцов.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Военнослужащему инкриминируют государственную измену, совершенную в составе группы лиц. Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе мужчина продал авто, завезенное как гуманитарная помощь для военных. Также во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП.

Одесса Одесская область ФСБ военные Новости Одессы измена
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации