Военный наводил ракеты на полигоны ВСУ в Одесской области

Задержание военного в Одесской области, который наводил ракетные удары. Фото: ГБР

В Одесской области будут судить военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах. За каждую "наводку" он получал несколько тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

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Военный сдавал координаты полигонов

По информации ГБР, с начала 2025 года фигурант систематически сливал данные в ФСБ через своего знакомого за рубежом. Он предоставлял подробную информацию о расположении полигонов, количество бойцов на месте и даже объяснения к координатам.

Жизнь украинских военных он оценивал в деньги — стоимость одной "наводки" составляла примерно 3 тысячи гривен.

Какое наказание за "наводку" ракет

В марте 2025 года правоохранители задержали предателя. Удалось предотвратить потенциальный ракетный удар по украинским военным. Благодаря оперативной работе ГБР и СБУ удалось сохранить жизни бойцов.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Военнослужащему инкриминируют государственную измену, совершенную в составе группы лиц. Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе мужчина продал авто, завезенное как гуманитарная помощь для военных. Также во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП.