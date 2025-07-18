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Главная Одесса Военный в Одессе угнал машину — как наказал суд

Военный в Одессе угнал машину — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 01:33
Военный ВСУ украл машину в Одессе - как наказали
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Depositphotos

Военный в Одессе украл чужую машину, однако правоохранители его на этом разоблачили и задержали. На служащего открыли уголовное дело, из-за чего он едва не попал в тюрьму.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Николаевка, проживая в Одессе, решил угнать машину Toyota Сamry стоимостью 77 713 гривен, которая принадлежала местному строителю. Для этого он заранее украл его ключи, с помощью которых открыл, завел машину, сел за руль и уехал. Однако служащего быстро разыскали и открыли на него уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.289 УК Украины (присвоение транспортного средства). Однако суд освободил его от 3 лет заключения с испытательным сроком на 1 год. Также он должен уплатить 4457 гривен на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.

Одесса суд ВСУ кража Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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