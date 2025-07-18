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Головна Одеса Військовий в Одесі викрав машину — як покарав суд

Військовий в Одесі викрав машину — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ вкрав автівку в Одесі - як покарали
Молоток судді. Фото ілюстративне: Depositphotos

Військовий в Одесі вкрав чужу автівку, однак правоохоронці його на цьому викрили та затримали. На службовця відкрили кримінальну справу, через що він ледь не потрапив у в’язницю.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Миколаївка, проживаючи в Одесі, вирішив привласнити машину Toyota Сamry вартістю 77 713 гривень, яка належила місцевому будівельнику. Для цього він заздалегідь вкрав його ключі, за допомогою яких відкрив та завів автівку, сів за кермо та уїхав. Однак службовця швидко розшукали та відкрили на нього кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за  ч.1 ст.289 КК Україн (привласнення транспортного засобу). Однак суд звільнив його від 3 років ув’язнення із випробувальним терміном на 1 рік. Також він має сплатити  4457 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, що обікрав будинок та привласнив авто. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.

Одеса суд ЗСУ крадіжка Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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