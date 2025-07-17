Мовний скандал із таксистом в Одесі

Таксі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стався черговий мовний скандал за участю таксиста та пасажирки. Жінка попросила вимкнути російський реп у машині, проте водій відмовився це робити та став нецензурно висловлюватись.

Відео зі скандалом шириться соцмережами.

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Скандал через музику

Соцмережами шириться відео, на якому пасажирка таксі робить водію зауваження щодо російської музики, яка грає в автівці. На що чоловік відповідає, що не бачить різницю на якій мові слухати пісні.

Але жінка наполягала на своєму, кажучи, що під час повномасштабної війни різниця між російською та українською музикою має бути очевидна. У свою чергу таксист зупинив машину та у грубій та нецензурній формі попросив її вийти з машини.

"Я буду слухати у своїй машині все, що захочу слухати. Вийди на... з машини",— сказав водій пасажирці.

Дівчина вже написала заяви до мовного омбудсмена, омбудсмена з прав людини та в поліцію. Також вона вимагає від компанії таксі якнайшвидшого припинення співпраці з водієм та реакції на цю ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про актора серіалу "Гра в кальмара", який заспівав радянську пісню. А також про те, що на Одещині можуть знести пам'ятник Пушкіну.