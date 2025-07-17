Пам'ятник Пушкіну у Болграді на Одещині можуть знести - рішення Мінкульту

На Одещині збираються знести пам'ятник Пушкіну — де саме
Міністерство культури України вивело пам'ятник Олександру Пушкіну на Одещині з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Через це монумент поету найбижчим часом можуть знести.
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Пушкіна можуть знести
Пам'ятник Пушкіну у Болграді на вулиці Руслана Прусова, за рішенням Мінкульту, більше не входить до переліку пам'яток, які не підлягають знесенню. Монумент був зведений у 1971 році.
"Мінкульт нарешті вивів з реєстру пам'ятник Пушкіну в місті Болград, що на Одещині. Чекаємо на демонтаж", — йдеться у повідомленні активістів "Деколонізація.Україна".
Додамо, рекомендації вивести цей об'єкт з відповідного реєстру надійшло від Українського інституту національної пам'яті ще на початку липня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що думають люди про пам'ятник Пушкіну в Одесі. А також про те, чому монумент на честь поета в нашому місті зносити не будуть.
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