Пам'ятник Пушкіну у Болграді на Одещині можуть знести - рішення Мінкульту

Пам'ятник Пушкіну у Болграді. Фото: Пам'ятники Пушкіну

Міністерство культури України вивело пам'ятник Олександру Пушкіну на Одещині з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Через це монумент поету найбижчим часом можуть знести.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Реклама

Читайте також:

Пушкіна можуть знести

Пам'ятник Пушкіну у Болграді на вулиці Руслана Прусова, за рішенням Мінкульту, більше не входить до переліку пам'яток, які не підлягають знесенню. Монумент був зведений у 1971 році.

"Мінкульт нарешті вивів з реєстру пам'ятник Пушкіну в місті Болград, що на Одещині. Чекаємо на демонтаж", — йдеться у повідомленні активістів "Деколонізація.Україна".

Додамо, рекомендації вивести цей об'єкт з відповідного реєстру надійшло від Українського інституту національної пам'яті ще на початку липня.

Рішення Мінкульту. Фото: ГО "Деколонізація.Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що думають люди про пам'ятник Пушкіну в Одесі. А також про те, чому монумент на честь поета в нашому місті зносити не будуть.