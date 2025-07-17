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Головна Одеса На Одещині збираються знести пам'ятник Пушкіну — де саме

На Одещині збираються знести пам'ятник Пушкіну — де саме

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:00
Пам'ятник Пушкіну у Болграді на Одещині можуть знести - рішення Мінкульту
Пам'ятник Пушкіну у Болграді. Фото: Пам'ятники Пушкіну

Міністерство культури України вивело пам'ятник Олександру Пушкіну на Одещині з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Через це монумент поету найбижчим часом можуть знести.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

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Пам'ятник Пушкіну у Болграді на вулиці Руслана Прусова, за рішенням Мінкульту, більше не входить до переліку пам'яток, які не підлягають знесенню. Монумент був зведений у 1971 році.

"Мінкульт нарешті вивів з реєстру пам'ятник Пушкіну в місті Болград, що на Одещині. Чекаємо на демонтаж", — йдеться у повідомленні активістів "Деколонізація.Україна".

Додамо, рекомендації вивести цей об'єкт з відповідного реєстру надійшло від Українського інституту національної пам'яті ще на початку липня.

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Рішення Мінкульту. Фото: ГО "Деколонізація.Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що думають люди про пам'ятник Пушкіну в Одесі. А також про те, чому монумент на честь поета в нашому місті зносити не будуть.

Одеса Мінкульт Одеська область пам'ятник Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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