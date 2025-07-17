ЗС РФ намагалися атакувати Одесу та Миколаїв КАБами

Авіабомба КАБ. Фото ілюстративне: Каталог військової техніки

Росія неодноразово робила спроби атакувати Одесу, Миколаїв і порт "Південний" авіабомбами КАБ. Однак військові протиповітряної оборони завадили ЗС РФ це зробити.

Про це заявив блогер "Думської" Віталій Плахотнюк, посилаючись на власні джерела.

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За словами Віталія Плахотнюка, ЗС РФ неодноразово намагалися атакувати міста на півдні, зокрема й Одесу КАБами. Однак для того щоб нанести удар цим типом озброєння на велику відстань, літак повинен піднятися вище у небо. А такої змоги ворогу не дали українські ППО. Через це бомби не долітали до своїх цілей.

"Завдяки превентивним діям нашої ППО та авіації, літаки скидували ці бомби задалеко від побережжя і вони тупо не долітали. Але, щоб ви були проінформовані, ворог буде намагатися нарощувати ці дії і збільшувати дальність польоту цих КАБів", — сказав Віталій Плахотнюк.

Віталій Плахотнюк також додав, що постачання нових зенітних комплексів Patriot, посилить захист півдня та, скоріш за все, не дасть змогу РФ наносити удари КАБами по цих регіонах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка ситуаціями із обстрілами на Миколаївщині. А також про збитки від атак на Одесу.