Какая температура воды в море - прогноз погоды в Одессе и области на 17 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 17 июля, в Одессе будет переменная облачность с дождем и грозой. Однако, несмотря на это, температура воды в море не только не опустится, но и немного повысится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 17 июля повысилась на 1°С, по сравнению со вчерашней. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +19...+20°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, а утром и днем кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем даже кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, а днем — от +29 °C до +34 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

Кроме того, по региону сегодня ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.