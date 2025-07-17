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Головна Одеса Одеське літо у розпалі — наскільки прогрілася вода у морі

Одеське літо у розпалі — наскільки прогрілася вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області на 17 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 17 липня, в Одесі буде мінлива хмарність із дощем та грозою. Однак, незважаючи на це, температура води у морі не тільки не опуститься, але й трохи підвищиться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 17 липня підвищилася на 1°С, у порівнянні із вчорашньою. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +19...+20°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вранці та вдень короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C. 

Погода - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса вода Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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