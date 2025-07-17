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Главная Одесса Россия атаковала Одесчину КАБами — каковы результаты

Россия атаковала Одесчину КАБами — каковы результаты

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 09:21
ВС РФ пытались атаковать Одессу и Николаев КАБами
Авиабомба КАБ. Фото иллюстративное: Каталог военной техники

Россия неоднократно предпринимала попытки атаковать Одессу, Николаев и порт "Южный" управляемыми авиабомбами. Однако военные противовоздушной обороны помешали ВС РФ это сделать.

Об этом заявил блогер "Думской" Виталий Плахотнюк, ссылаясь на собственные источники.

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Неудачные атаки

По словам Виталия Плахотнюка, ВС РФ неоднократно пытались атаковать города на юге, в том числе и Одессу КАБами. Однако для того чтобы нанести удар этим типом вооружения на большое расстояние, самолет должен подняться выше в небо. А такой возможности врагу не дали украинские ПВО. Поэтому бомбы не долетали до своих целей.

"Благодаря превентивным действиям нашей ПВО и авиации, самолеты сбрасывали эти бомбы далеко от побережья и они тупо не долетали. Но, чтобы вы были проинформированы, враг будет пытаться наращивать эти действия и увеличивать дальность полета этих КАБов",— сказал Виталий Плахотнюк.

Виталий Плахотнюк также добавил, что поставки новых зенитных комплексов Patriot, усилит защиту юга и, скорее всего, не позволит РФ наносить удары КАБами по этим регионам.

Напомним, недавно мы писали о том, какая ситуация с обстрелами на Николаевщине. А также об убытках от атак на Одессу.

Одесса Николаев обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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