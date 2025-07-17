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Главная Одесса На Одесчине собираются снести памятник Пушкину — где именно

На Одесчине собираются снести памятник Пушкину — где именно

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:00
Памятник Пушкину в Болграде Одесской области могут снести - решение Минкульта
Памятник Пушкину в Болграде. Фото: Памятники Пушкину

Министерство культуры Украины вывело памятник Александру Пушкину в Одесской области из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Из-за этого монумент поэту в ближайшее время могут снести.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

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Памятник Пушкину в Болграде на улице Руслана Прусова, по решению Минкульта, больше не входит в перечень памятников, которые не подлежат сносу. Монумент был возведен в 1971 году.

"Минкульт наконец вывел из реестра памятник Пушкину в городе Болград Одесской области. Ждем демонтажа", — говорится в сообщении активистов "Деколонизация.Украина".

Добавим, рекомендации вывести этот объект из соответствующего реестра поступило от Украинского института национальной памяти еще в начале июля.

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Решение Минкульта. Фото: ОО "Деколонизация.Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, что думают люди о памятнике Пушкину в Одессе. А также о том, почему монумент в честь поэта в нашем городе сносить не будут.

Одесса Минкульт Одесская область памятник Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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