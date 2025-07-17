Языковой скандал с таксистом в Одессе

Такси в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе произошел очередной языковой скандал с участием таксиста и пассажирки. Женщина попросила выключить русский рэп в машине, однако водитель отказался это делать и стал нецензурно выражаться.

Видео со скандалом распространяется по соцсетям.

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Скандал из-за музыки

Соцсетями распространяется видео, на котором пассажирка такси делает водителю замечание относительно русской музыки в машине. На что мужчина отвечает, что не видит разницу на каком языке слушать песни.

Но женщина настаивала на своем, говоря, что во время полномасштабной войны разница между русской и украинской музыкой должна быть очевидна. В свою очередь таксист остановил машину и в грубой и нецензурной форме попросил ее выйти из машины.

"Я буду слушать в своей машине все, что захочу слушать. Выйди на... из машины", — сказал водитель пассажирке.

Девушка уже написала заявления к языковому омбудсмену, омбудсмену по правам человека и в полицию. Также она требует от компании такси скорейшего прекращения сотрудничества с водителем и реакции на эту ситуацию.

Напомним, недавно мы писали об актере сериала "Игра в кальмара", который спел советскую песню. А также о том, что в Одесской области могут снести памятник Пушкину.