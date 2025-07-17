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Головна Одеса В Одесі знесуть будинки, зруйновані внаслідок обстрілів — які

В Одесі знесуть будинки, зруйновані внаслідок обстрілів — які

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 14:55
РФ пошкодила обстрілами 1295 житлових будинків в Одесі - які будуть демонтувати
Зруйнований будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення в Одесі від обстрілів постраждали 1295 житлових будинків. 5 з них невдовзі будуть демонтовані, оскільки відновленню вони не підлягають.

Про це йшлося на виконавчому комітеті міськради.

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Демонтаж будинків

Відповідно до технічного висновку та рішення обласної комісії ТЕБ і НС пропонується частковий демонтаж п'яти будинків. Чотири з них розташовані поблизу вокзалу, ще один — на вулиці Середній. Крім того, непридатними для відновлення визнані дві будівлі на вул. Новосельського, а також приватне домоволодіння на вул. Виноградній. 

"Їхні власники зможуть звернутися за компенсацією в межах державної програми єВідновлення та отримати житлові сертифікати для придбання нового житла", — каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Ще п'ять будинків визнані частково зруйнованими, їх будуть відновлювати за рахунок міста. Виконком призначив Департамент впорядкування замовником протиаварійних робіт.

Додамо, з початку повномасштабної війни загальна кількість пошкоджених об’єктів в Одесі становить 3232, з яких 1295 — це житлові будинки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що кожен обстріл Одеси завдає збитків на 100 мільйонів. А також про те, як РФ пошкодила атакою культурні пам'ятки в Одесі.

Одеса знесення обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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