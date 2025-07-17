РФ повредила обстрелами 1295 жилых домов в Одессе - какие будут демонтировать

Разрушенный дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения в Одессе от обстрелов пострадали 1295 жилых домов. Пять из них вскоре будут демонтированы, поскольку восстановлению они не подлежат.

Об этом шла речь на исполнительном комитете горсовета.

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Демонтаж домов

Согласно техническому заключению и решению областной комиссии ТЭБ и ЧС предлагается частичный демонтаж пяти домов. Четыре из них расположены вблизи вокзала, еще один — на улице Средней. Кроме того, непригодными для восстановления признаны два здания на ул. Новосельского, а также частное домовладение на ул. Виноградной.

"Их владельцы смогут обратиться за компенсацией в рамках государственной программы еВідновлення и получить жилищные сертификаты для приобретения нового жилья", — говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Еще пять домов признаны частично разрушенными, их будут восстанавливать за счет города. Исполком назначил Департамент благоустройства заказчиком противоаварийных работ.

Добавим, с начала полномасштабной войны общее количество поврежденных объектов в Одессе составляет 3232, из которых 1295 — это жилые дома.

Напомним, недавно мы писали о том, что каждый обстрел Одессы наносит ущерб на 100 миллионов. А также о том, как РФ повредила атакой культурные памятники в Одессе.