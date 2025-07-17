РФ повредила обстрелами 1295 жилых домов в Одессе - какие будут демонтировать

В Одессе снесут дома, разрушенные в результате обстрелов — какие
С начала полномасштабного вторжения в Одессе от обстрелов пострадали 1295 жилых домов. Пять из них вскоре будут демонтированы, поскольку восстановлению они не подлежат.
Об этом шла речь на исполнительном комитете горсовета.
Демонтаж домов
Согласно техническому заключению и решению областной комиссии ТЭБ и ЧС предлагается частичный демонтаж пяти домов. Четыре из них расположены вблизи вокзала, еще один — на улице Средней. Кроме того, непригодными для восстановления признаны два здания на ул. Новосельского, а также частное домовладение на ул. Виноградной.
"Их владельцы смогут обратиться за компенсацией в рамках государственной программы еВідновлення и получить жилищные сертификаты для приобретения нового жилья", — говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.
Еще пять домов признаны частично разрушенными, их будут восстанавливать за счет города. Исполком назначил Департамент благоустройства заказчиком противоаварийных работ.
Добавим, с начала полномасштабной войны общее количество поврежденных объектов в Одессе составляет 3232, из которых 1295 — это жилые дома.
Напомним, недавно мы писали о том, что каждый обстрел Одессы наносит ущерб на 100 миллионов. А также о том, как РФ повредила атакой культурные памятники в Одессе.
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