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Головна Одеса Різанина в одеській Аркадії — як покарали військового

Різанина в одеській Аркадії — як покарали військового

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 01:33
Військовий порізав цивільного в Аркадії в Одесі - яке покарання
Молоток судді. Фото ілюстративне: zmina.info

Військовий випивав в одеській Аркадії іх малознайомими чоловіками. Між ними час від часу виникали конфлікти та бійки, одна з яких завершилась різаниною. Справу розглядали в Приморському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Цебрикове на Одещині випивав з маловідомими чоловіками у закладах відпочинку в Аркадії. Між чоловіками постійно виникали конфлікти із бійками, однак після кожної сутички їм вдавалося знайти спільну мову. Але під час однієї з суперечок службовець не стримався, дістав ніж та вдарив ним опонента 2 рази у шию та кілька разів в обличчя, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Суд прирік військового до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав чоловіка на Одещині. А також про службовця ЗСУ, який вкрав авто.
 

Одеса ЗСУ різанина Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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