Голові Доброславської сільради на Одещині обрано запобіжний захід

Людмила Прокопечко. Фото: Ігор Бєлов

Обрано запобіжний захід для голови Доброславської селищної громади Людмили Прокопечко — її було взято на поруки. Посадовицю підозрюють у службовій недбалості та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Про це повідомив ексголова Одеської облради Михайло Шмушкович.

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Запобіжний захід

Прокуратура вимагала відправити Людмилу Прокопечко до СІЗО з можливістю внесення застави у 1,2 млн грн та вилучити закордонний паспорт. Однак Київський райсуд не ухвалив таке клопотання та відпустив її під особисту поруку народного депутата від "Слуги народу" Степана Чернявського.

Справа проти посадовиці

Прокуратура підозрює голову Доброславської громади у тому, що у 2023 році вона погодила перерахування близько 1 млн грн за нібито фіктивні послуги екологічного аналізу. Сама Прокопечко називає звинувачення абсурдними та стверджує, що рішення про фінансування приймалося колегіально на сесії сільради, а порушення процедури не було. За статтею 367 КК України (службова недбалість), їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реєстратора, якого підозрюють у махінаціях з нерухомістю. А також про те, як посадовці Одещини заробляли на податках.