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Головна Одеса На пошті забирали гроші пенсіонерів — на Одещині розкрили схему

На пошті забирали гроші пенсіонерів — на Одещині розкрили схему

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 14:35
На Одещині працівниця пошти крала гроші у пенсіонерів
Відділення пошти. Фото ілюстративне: Хвиля

Начальниця одного з поштових відділень на Одещині підробляла підписи малозабезпечених пенсіонерів та привласнювала їхні виплати. Однак ошукані люди звернулися до правоохоронців, тепер жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Начальниця одного з поштових відділень Болградського району отримувала державну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг і придбання пічного побутового палива та скрапленого газу. Кошти призначалися для малозабезпечених пенсіонерів, однак фігурантка їм не виплачувала їх.

Жінка підробляла в офіційних документах підписи громадян про нібито отримання належних їм грошей, які насправді залишала собі. Керівництву ж звітувала, що кошти вона виплатила, а на підтвердження своїх слів долучала підроблені звітні відомості.

Пенсіонерам, які очікували на державну допомогу, фігурантка повідомляла, що гроші для них ще не перерахував Пенсійний фонд. Ошукані люди, не дочекавшись субсидій, почали дзвонити до державного органу. Там їх завірили, що кошти не лише перераховані, а й вже отримані ними, і відомості з їхніми підписами у наявності. Поліцейські встановили, що у такий спосіб підозрювана впродовж чотирьох місяців заволоділа 194 912 тисячами гривень, які призначалися для 31 малозабезпеченого пенсіонера. 

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, та у складанні завідомо неправдивих офіційних документів). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейського, який брав оплату за проїзд у комендантську годину. А також про підлітків, які стріляли у безхатька.

Одеса гроші пенсіонери Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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