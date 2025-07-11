Правоохранитель в Одессе требовал деньги за проезд в комендантский час

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранитель в Одессе требовал деньги с водителей, которые ездили в комендантский час. Однако дельца поймали с поличным и задержали, ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Правоохранитель наладил противоправную схему получения взяток с водителей такси за беспрепятственное передвижение по городу в период действия комендантского часа. За еженедельную плату в 100 долларов США с каждой машины полицейский обещал не мешать их движению. В частности, гарантировал согласование списков транспортных средств "клиентов" с руководством, предупреждение о расположении блокпостов и патрулей, а также влияние на коллег в случае остановки.

В ходе расследования задокументировано получение фигурантом 2500 долларов США. После передачи очередной части средств он был задержан.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесском военном, который угрожал подросткам убийством. А также о мужчине, который бросил гранату во двор соседки.