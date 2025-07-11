Количество пострадавших от атаки на Одессу возросло

Раненый после атаки. Фото: ГСЧС Украины

Количество пострадавших от дневной атаки на Одессу возросло до 11 человек. Известно, что 8 раненых госпитализированы в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия атаки

8 пострадавших от обстрела Одессы госпитализированы в больницы города. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще двое горожан лечатся амбулаторно.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Украины

После атаки Фото: ГСЧС Украины

Добавим, в результате дронового обстрела Одессы в городе возник пожар. Его быстро ликвидировали спасатели. Кроме того, было повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня. Одно животное погибло.

Раненый конь. Фото: ГСЧС Украины

Животное после атаки. Фото: ГСЧС Украины

Оперативный штаб открыт

В Хаджибейском районе на месте ликвидации последствий вражеской атаки работает городской оперативный штаб. Жители поврежденных домов могут обращаться туда за помощью и консультацией или звонить (в рабочие дни) в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.

Напомним, недавно мы писали о том, что атака была осуществлена днем намеренно. А также о последствиях обстрела Одессы.