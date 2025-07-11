Кількість постраждалих від атаки на Одесу зросла

Наслідки атаки на Одесу — кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих від денної атаки на Одесу зросла до 11 осіб. Наразі відомо, що 8 поранених ушпиталено до лікарні, їм надають медичну допомогу.
Про це повідомляє ДСНС України.
Наслідки атаки
8 постраждалих від обстрілу Одеси ушпиталено до лікарень міста. Їхній стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Ще двоє містян лікуються амбулаторно.
Додамо, в результаті дронового обстрілу Одеси у місті виникла пожежа. Її швидко ліквідували рятувальники. Крім того, було пошкоджено будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула.
Оперативний штаб відкрито
У Хаджибейському районі на місці ліквідації наслідків ворожої атаки працює міський оперативний штаб. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися туди за допомогою та консультацією або телефонувати (у робочі дні) до Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що атака була здійснена вдень навмисно. А також про наслідки обстрілу Одеси.
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