Кількість постраждалих від атаки на Одесу зросла

Поранений після атаки. Фото: ДСНС України

Кількість постраждалих від денної атаки на Одесу зросла до 11 осіб. Наразі відомо, що 8 поранених ушпиталено до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Наслідки атаки

8 постраждалих від обстрілу Одеси ушпиталено до лікарень міста. Їхній стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Ще двоє містян лікуються амбулаторно.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС України

Після атаки. Фото: ДСНС України

Додамо, в результаті дронового обстрілу Одеси у місті виникла пожежа. Її швидко ліквідували рятувальники. Крім того, було пошкоджено будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула.

Поранений кінь. Фото: ДСНС України

Тварина після атаки. Фото: ДСНС України

Оперативний штаб відкрито

У Хаджибейському районі на місці ліквідації наслідків ворожої атаки працює міський оперативний штаб. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися туди за допомогою та консультацією або телефонувати (у робочі дні) до Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що атака була здійснена вдень навмисно. А також про наслідки обстрілу Одеси.